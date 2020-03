Serie A, l’Inter non ci sta e blocca tutto: «Resta tutto come prima»

Il DS dell’Inter si è dichiarato contrario alla scelta di anticipare il recupero del Derby d’Italia a lunedì prossimo

Grazie al Consiglio speciale di ieri sera, si pensava che si fosse arrivati ad una soluzione che mettesse d’accordo tutti riguardo la situazione rinvii.

A quanto pare però l’Inter ne sarebbe uscita totalmente contraria dimostrandolo con le dichiarazioni pesanti sia del presidente Zhang su Instagram, e poi quelle del DG Beppe Marotta ai microfoni di Rai Sport. Il numero uno nerazzurro si è sfogato sui social pubblicando una story dove da del pagliaccio al presidente Dal Pino, mentre il direttore ha seccamente detto: «Noi a questa scelta siamo contrari: resta tutto come prima». Dietrofront quindi rispetto alla decisione presa durante il summit, a cui Marotta ha partecipato in qualità di consigliere federale. Avrebbe potuto bloccare la proposta già in sede ed evitare tutto questo clamore mediatico? Ora come si evolverà la situazione? Cosa cambia? A tutte queste domande ci sarà una risposta definitiva mercoledì, con la riunione federale tra tutti i club. Speriamo che la faccenda trovi una conclusione definitiva.