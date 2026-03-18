FIGC, è ufficiale il nuovo piano per il settore giovanile! Tutti i dettagli

FIGC, novità importanti sul settore giovanile: ufficiale il nuovo piano. Diversi cambiamenti sullo sfondo: le ultimissime

La FIGC ha deciso di intervenire in modo strutturale sul futuro del calcio giovanile italiano, avviando un progetto tecnico che punta a ricostruire dalle basi il percorso di formazione dei giovani calciatori. Il punto di partenza è chiaro: la Federazione ha preso atto di una flessione del livello tecnico complessivo, un calo che negli ultimi anni ha inciso anche sulla qualità del tradizionale modello italiano.

Per questo motivo il presidente Gabriele Gravina ha scelto di affidare un ruolo centrale a Maurizio Viscidi, nominato nuovo Direttore Tecnico del calcio giovanile. La notizia è stata ufficializzata dalla stessa FIGC, che ha presentato il programma parlando di un coordinamento tecnico più forte tra Settore Giovanile e Scolastico, Settore Tecnico e Club Italia.

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FIGC, Viscidi coordinerà i tre poli tecnici della Federazione

Il nuovo incarico di Viscidi rappresenta uno snodo decisivo nella riorganizzazione federale. L’ex coordinatore delle Nazionali giovanili avrà infatti il compito di armonizzare il lavoro delle principali aree tecniche federali, mettendo in comunicazione strutture che finora hanno operato con una propria autonomia organizzativa.

L’obiettivo è creare un linguaggio comune e una linea metodologica condivisa, capace di accompagnare la crescita dei ragazzi sin dalle prime fasce d’età. Come spiegato da Sky Sport, il progetto ruota attorno all’idea di una vera e propria “officina del talento”, pensata per correggere alcune criticità emerse negli ultimi anni, a partire dall’eccesso di tatticismo che rischia di limitare lo sviluppo delle competenze individuali.

FIGC, Perrotta e Zambrotta guideranno l’attività di base

Sul piano operativo, la riforma assegna un ruolo molto importante anche a Simone Perrotta e Gianluca Zambrotta, che saranno coinvolti nella definizione delle linee guida dell’attività di base, quella compresa tra i 5 e i 12 anni. Si tratta della fase più delicata del percorso formativo, considerata dalla Federazione come il cuore del nuovo sistema.

L’idea è quella di lavorare non soltanto sul talento in senso stretto, ma anche su una cultura sportiva più moderna, più educativa e più coerente con le esigenze della crescita tecnica dei bambini. In quest’ottica, la FIGC punta anche a rafforzare la presenza sul territorio attraverso una rete estesa di tecnici regionali e provinciali, destinati a collaborare con società e allenatori.

FIGC, formazione dei tecnici e aggiornamento continuo tra le priorità

Un altro pilastro del progetto riguarda la didattica e la preparazione degli allenatori. Viscidi, intervenendo ai microfoni di Sky Sport, ha indicato con chiarezza le direttrici del piano: maggiore presenza federale accanto ai club, pubblicazioni tecniche calibrate sulle diverse fasce d’età e investimento costante sull’aggiornamento dei tecnici.

In questo quadro rientra anche il potenziamento del Corso UEFA C, che dovrà diventare ancora più specifico per il settore giovanile. La sensazione è che la FIGC voglia dare vita a una riforma profonda, non limitata ai vertici ma pensata per incidere davvero sulla crescita del calcio italiano, partendo dalle fondamenta!