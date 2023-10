Feyenoord-Lazio: i precedenti con l’arbitro Stieler. Ecco quando il direttore di gara ha già incontrato i biancocelesti

È stato designato l’arbitro di Feyenoord-Lazio. A dirigere il match del de Kuip (mercoledì 25 ottobre ore 18:45) sarà il tedesco Tobias Stieler.

Si tratta del secondo precedente per la Lazio con l’arbitro tedesco, dopo la sconfitta casalinga per 1-2 contro il Celtic Glasgow, in UEFA Europa League del novembre 2019. Prima volta assoluta infine con il Feyenoord.