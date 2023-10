Ferrara: «La sconfitta con la Lazio è una beffa dura e amara per la Fiorentina». Le parole del giornalista

Sulle colonne de La Nazione, il giornalista Benedetto Ferrara ha detto la sua sul match tra Lazio e Fiorentina. Ecco le sue parole.

PAROLE– «Ma dai, non è possibile. Una ingenuità così al 94’ di una partita che era uno zero a zero scritto dalla storia di due tempi che hanno messo contro due squadre amiche del gioco che si sono annullate a vicenda. Fiorentina più sciolta e convinta nel primo tempo, un secondo meno vivace ma aperto a tutto, compresa, purtroppo, una beffa: dura, amara, da imprecazioni inenarrabili».