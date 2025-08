Tanti auguri a Fernando Couto: il guerriero portoghese della grande Lazio compie 56 anni. Anche il club lo festeggia sui suoi canali ufficiali

Una giornata di festa per il mondo biancoceleste, che oggi, sabato 2 agosto, celebra il 56° compleanno di uno dei suoi guerrieri più amati e indimenticabili: Fernando Couto. Un nome che evoca immediatamente un’era di trionfi, grinta e carisma, un periodo d’oro in cui la Lazio dominava in Italia e in Europa, con il difensore portoghese a fare da scudo invalicabile davanti alla porta.

Approdato nella Capitale nell’estate del 1998, Couto divenne subito un pilastro della squadra stellare costruita da Sergio Cragnotti e guidata da Sven-Göran Eriksson. Per sette lunghe e intense stagioni, fino al 2005, ha vestito la maglia con l’Aquila sul petto, incarnando alla perfezione lo spirito di quel gruppo: una fame di vittorie insaziabile, unita a una leadership naturale che lo rese un punto di riferimento per compagni e tifosi.

I suoi numeri raccontano solo una parte della storia: 217 presenze e 11 reti, un bottino notevole per un difensore centrale, a testimonianza della sua pericolosità anche sui calci piazzati. Ma è il suo palmarès a definire la sua grandezza. Con la Lazio, Fernando Couto ha vinto tutto. È stato uno dei protagonisti assoluti dello storico secondo Scudetto della stagione 1999-2000, un trionfo atteso per 26 anni. Ha alzato al cielo l’ultima Coppa delle Coppe della storia del calcio, una Supercoppa Europea vinta contro il Manchester United, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane.

Difensore roccioso, leader carismatico e capitano coraggioso, Fernando Couto ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del club. Ancora oggi, la sua immagine con i capelli lunghi e lo sguardo determinato è un simbolo di un’epoca che ogni tifoso laziale porta nel cuore. Tanti auguri, guerriero.