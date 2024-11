Fenerbahce, Mourinho: «Le cose stanno anche peggio rispetto a quanto mi avevano detto. Qui giochiamo contro un sistema»

Le parole del tecnico del Fenerbahce, Mourinho, sul calcio turco. Ecco cosa ha dichiarato

José Mourinho ha parlato di cosa pensa del calcio turco a margine della gara contro il Trabzonspor. Il portoghese, ex Roma, si è prima lamentato di arbitro e Var e poi ha così commentato:

PAROLE– «Le cose stanno anche peggio rispetto a quanto mi avevano detto. Qui giochiamo contro un sistema ed è la cosa più difficile in assoluto. Quelli del Fenerbahçe non mo avevano detto tutta la verità, se l’avessi saputa non ci sarei venuto in Turchia ».