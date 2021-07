Felipe Anderson, la Lazio eSports lo accoglie con un video speciale

La Lazio eSports (ri)presenta Felipe Anderson. Un video speciale per dare il bentornato al giocatore brasiliano

C’è grande fermento per il ritorno di Felipe Anderson. Il brasiliano è in Paideia per sostenere le visite mediche, prima di ritrovare i compagni in quel di Auronzo di Cadore.

Il primo benvenuto gli è stato dato, ovviamente, dai tifosi che lo hanno atteso in clinica; poi la Lazio eSports ha celebrato il suo arrivo a Roma con un video molto particolare: