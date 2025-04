Felipe Anderson: «Non ho avuto vita facile quando sono arrivato al Palmeiras, siamo stati eliminati dalle competizioni e questo ha influito su...»

Le parole di Felipe Anderson sulla stagione che sta affrontando al Palmeiras. Ecco cosa ha detto l’ex Lazio

Ecco le parole dell’ex Lazio, Felipe Anderson a UOL Esporte.

PAROLE– «Quando sono arrivato, volevo vincere con il Palmeiras. Lavoro giorno e notte per dimostrarlo sul campo. Non ho avuto vita facile quando sono arrivato, siamo stati eliminati dalle competizioni e questo ha influito sulla fluidità del nostro gioco . Ora abbiamo voltato pagina come squadra e quest’anno cercheremo di vincere, dimostrando sul campo cosa vogliamo noi e cosa vogliono i tifosi. Siamo disposti a soffrire per raggiungere la vetta. Per me è importante lavorare, sapendo che i tifosi vogliono vedere un bel calcio. Credo che quest’anno andrà tutto bene »