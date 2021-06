Felipe Anderson, in Spagna sicuri: «A un passo dalla Lazio»

Dalla Spagna sono sicuri: Felipe Anderson è ad un passo dal ritorno alla Lazio, accordo trovato per circa 8 milioni

Felipe Anderson è ad un passo dal ritorno alla Lazio. A lanciare la bomba è il portale spagnolo Todofichajes.com, specificando come sia già stato raggiunto l’accordo tra il club biancoceleste ed il West Ham.

Il cartellino del giocatore è, infatti, in mano alla società inglese ed avrebbe richiesto circa 8 milioni per lasciarlo partire. Sempre secondo il sito, sarebbero già state avviate le procedure per il trasferimento.