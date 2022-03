Felipe Anderson alla ricerca del bis: non accade dal 2018

Felipe Anderson ha un obiettivo molto importante da raggiungere in vista del match di questa sera contro il Venezia

Nelle ultime settimane Felipe Anderson è tornato a essere grandissimo protagonista. A dirlo sono in primis i numeri. Il brasiliano ha messo a segno due gol e un assist nelle ultime gare e per la sfida di stasera contro il Venezia punta un obiettivo importante.

Infatti, come sottolineato da Il Messaggero, Pipe cerca la seconda rete consecutiva. Si tratta di un qualcosa che per il verdeoro non succede dal 2018. durante la sua prima stagione in Premier League. In West Ham–Burnley trovò la prima doppietta con la maglia degli Hammers e la settimana dopo in casa dell’Huddersfield inchiodò il risultato sull’1-1.