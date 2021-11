Felipe Anderson, tabù Juve: i suoi numeri contro i bianconeri

Sabato pomeriggio a guidare l’attacco della Lazio contro la Juve potrebbe esserci Felipe Anderson, i suoi numeri contro i bianconeri

In cerca di riscatto. I biancocelesti nel match di sabato pomeriggio contro la Juventus saranno in emergenza soprattutto nel reparto offensivo e una delle poche certezze è rappresentata da Felipe Anderson. Il brasiliano è stato provato anche da “falso nove” per rimpiazzare l’infortunato Immobile e visto il possibile forfait di Pedro sarà lui a doversi caricare sulle spalle il peso dell’attacco.

I SUOI NUMERI CONTRO LA JUVE – Come riporta il Messaggero, Felipe Anderson ha affrontato la Vecchia Signora ben 11 volte uscendo sempre sconfitto e senza mai andare a segno. Il caso ha voluto che quando non è sceso in campo perché infortunato o per scelta tecnica la sua squadra abbia ottenuto risultati positivi in 4 circostanze. Ora il brasiliano è in cerca di riscatto e ha voglia di sfatare quel tabù che si porta dietro da troppo tempo. Al campo il verdetto.