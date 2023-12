Felipe Anderson, Sarri psicologo: aveva capito tutto dai suoi occhi

Maurizio Sarri non ha dubbi, il tecnico è dovuto intervenire dopo aver guardato negli occhi l’esterno della Laizo Felipe Anderson

Continua il momento negativo di Felipe Anderson, l’esterno brasiliano ieri ha confezionato una prima parte di gara decisamente sottotono, per poi rientrare negli spogliatoi all’intervallo e non fare ritorno sul campo di gioco. In conferenza stampa Maurizio Sarri ha spiegato così il particolare cambio nell’intervallo del match tra Lazio e Frosinone.

FELIPE ANDERSON – «La scadenza del contratto non è un problema mio, ma del giocatore e della società. Oggi ha giocato perché ha fatto due o tre allenamenti strabordarti e un buon quarto d’ora. Ha fatto due o tre errori e guardandolo negli occhi aveva lo sguardo perso e sono dovuto intervenire. Probabilmente è il iù forte della rosa, ma quando vive queste giornate è giusto toglierlo».

QUI PER LE DICHIARAZIONI INTERE DI MAURIZIO SARRI