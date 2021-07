Felipe Anderson ritrova la Lazio: il brasiliano aspetta solo il via libera

Felipe Anderson aspetta il via libera per tornare alla Lazio: la prossima settimana saranno definiti gli ultimi dettagli, poi la quarantena

Mentre ieri l’agenzia biancoceleste annunciava il ritorno di Felipe Anderson, l’agente era a colloquio con Lotito e Tare. Il West Ham ha dato il nullaosta per la partenza del brasiliano, ora si cerca l’intesa sull’ingaggio: in Inghilterra percepiva 4 milioni all’anno, la Lazio ha intenzione di sfruttare il Decreto Crescita per risparmiare sul lordo.

Come riporta il Corriere dello Sport, Felipe ritroverà il gruppo a ritiro iniziato: la prossima settimana verranno definiti gli ultimi dettagli contrattuali, poi dovrà rispettare la quarantena, una volta arrivato a Roma. Ad Auronzo, quindi, dovrebbe presentarsi tra 7-10 giorni.