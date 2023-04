Felipe Anderson ha il dente avvelenato? Vuole battere Inzaghi a tutti i costi

La sfida tra Inter e Lazio è anche quella della rivalità accesa tra Felipe Anderson e Simone Inzaghi: il brasiliano vuole la rivincita

Come riportato da Il Messaggero, la gara di domani tra Lazio e Inter sarà anche l’ennesimo capitolo della saga Felipe Anderson-Simone Inzaghi.

Le 91 apparizioni consecutive (fra Coppe e campionato, come lui nessuno nei tornei top d’Europa) dal suo ritorno alla Lazio ora un po’ pesano, ma battere l’allenatore che lo ha spedito per tre anni in esilio fra West Ham e Porto gli rimette sempre il turbo. Dal suo secondo sbarco a Formello, Felipe ha purgato due volte all’andata l’ex tecnico. Il suo centro nel 2021, con Dimarco per terra, scatenò un parapiglia e il putiferio nerazzurro. Lo scorso 26 agosto il terzino rimase invece impietrito, quando il brasiliano gli tagliò la strada, lo anticipò di testa in contro tempo e inaugurò il bis per 3-1 all’Olimpico. Sesto timbro contro l’Inter, il club più colpito in carriera da Anderson.