Felipe Anderson, il West Ham celebra una prodezza del brasiliano sui social

Felipe Anderson, il club inglese pubblica sui suoi profili social una prodezza del brasiliano che incantò i tifosi del West Ham

Che Felipe Anderson sia uno dei punti cardine dello scacchiere di Sarri la Lazio lo sa bene, ma il brasiliano ha fatto parlare di se e ha stupito anche in Premier. Il West Ham infatti, alla vigilia della gara con lo United pubblica una prodezza del brasiliano, in cui sfrutta un ottimo assist di Zabaleta e non diede alcun scampo a De Gea.