Felipe Anderson, il brasiliano con il Frosinone festeggerà un importante traguardo

Felipe Anderson, il brasiliano venerdì contro i ciociari festeggia un importante traguardo personale: ecco di che si tratta

A pochi giorni dalla gara interna della Lazio con il Frosinone, uno dei protagonisti della partita vista anche l’assenza in attacco di Immobile sarà Felipe Anderson, il quale potrebbe giocare da falso nueve contro i ragazzi di Di Francesco.

Per il brasiliano la gara con il Frosinone non sarà una gara come tutte le altre, visto che festeggerà la sua 300° presenza con la maglia della Lazio. A superare il record delle 300 presenze è stato Immobile con le sue 320.