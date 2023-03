Felipe Anderson, con l'AZ a caccia del gol perduto. Zaccagni e Pedro...

Felipe Anderson non segna dal 24 gennaio, Zaccagni non ha mai timbrato in Europa e Pedro è fermo a quota 2: caccia al gol perduto

Nella Lazio che domani incontrerà l‘AZ Alkmaar nell’andata degli ottavi di finale di Conference League Felipe Anderson disputerà la gara numero 84 da quando è tornato a Formello. Sempre presente nell’era Sarri, il brasiliano, come riferisce Il Messaggero, va a caccia di un gol che manca dal 24 gennaio e dal 4-0 rifilato al Milan.

In questa stagione aveva trovato continuità sottoporta soprattutto nel ruolo di falso nove con l’assenza di Immobile. Tornato sull’esterno qualcosa si è inceppato. Stesso discorso per gli altri due esterni che con ogni probabilità torneranno titolari domani: Zaccagni non segna in Europa da un anno, Pedro è fermo a quota 2, tutti realizzati nel girone di Europa League. I biancocelesti hanno segnato 7 gol nelle ultime 9 gare: serve incrementare il bottino per sperare nella doppia corsa Conference-Champions League.