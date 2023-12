Felipe Anderson, Sarri esclude nuovamente il giocatore brasiliano in occasione della gara di questa sera con il Genoa

L’obiettivo per la Lazio è mettere le cose in chiaro anche in Coppa Italia, e quindi portarsi a casa la qualificazione ai quarti. A questo compito però non potrà prendere parte Felipe Anderson, il quale è stato nuovamente escluso da Sarri per il match di oggi contro i liguri.