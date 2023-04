Retroscena Felipe Anderson, perché Inzaghi l’ha tagliato dalla Lazio: «Troppo moscio»

Il rapporto tra Felipe Anderson e Simone Inzaghi non è mai decollato: spunta un retroscena sulla decisione del tecnico di cederlo

Il rapporto tra Simone Inzaghi e Felipe Anderson, nei loro anni in coppia alla Lazio, non è mai decollato. Il Messaggero oggi in edicola riporta un interessante retroscena sulla decisione del tecnico di cederlo nel 2018:

Felipe ora è spietato. Forse è stato proprio Inzaghi a incattivirlo con quella bocciatura nel 2018. Lo aveva tagliato perché era troppo “moscio”, nonostante la resistenza di Lotito: «Infatti, io non volevo cederlo, per me è un secondo figlio»