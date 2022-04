Evacuo non ha dubbi: «Immobile è un fenomeno»

Felice Evacuo ha esaltato le qualità di Ciro Immobile: per il bomber parlano i numeri nonostante le tante critiche

Durante l’intervista a Lazio Style Channel, Felice Evacuo ha esaltato Ciro Immobile:

«Immobile è un fenomeno, ha avuto la fortuna di incontrare grandi allenatori ma ha sempre avuto una grande qualità. Ricordo ancora il mio debutto in maglia biancoceleste con grandi campioni, l’esordio in Serie A fu indimenticabile. Giocare nella Lazio è stato un onore. Ora domani c’è lo Spezia, in uno stadio caldo come il Picco. Per qualità tecniche, vedo Milinkovic e compagni favoriti».

