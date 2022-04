Evacuo: «La Lazio di Sarri è sulla strada giusta, sull'Europa...»

Felice Evacuo, ex attaccante della Lazio, ha analizzato il percorso dei biancocelesti di Sarri: l’Europa è ancora possibile

Felice Evacuo, intervenuto a Lazio Style Channel, ha parlato in questi termini della Lazio di Sarri:

«La Lazio ha tutte le carte in regola per chiudere bene il campionato e qualificarsi in Europa League. I biancocelesti possono centrarla. Sarri si è conquistato sul campo quello che ha ottenuto in carriera. Arrivò a Napoli con lo scetticismo, invece lui grazie ad un grande calcio si è saputo imporre».

SARRI – «La Lazio deve aspettarlo perché in tre anni può fare un grande lavoro, è la strada giusta da seguire. L’ho incrociato molte volte da avversario, ha sempre saputo dare un’impronta importante alle sue squadre. Sicuramente Sarri ha valorizzato la carriera di ogni attaccante allenato. Propone un calcio offensivo, sa far arrivare la palla in avanti in modo pulito».

IMMOBILE – «Immobile è un fenomeno, ha avuto la fortuna di incontrare grandi allenatori ma ha sempre avuto una grande qualità. Ricordo ancora il mio debutto in maglia biancoceleste con grandi campioni, l’esordio in Serie A fu indimenticabile. Giocare nella Lazio è stato un onore. Ora domani c’è lo Spezia, in uno stadio caldo come il Picco. Per qualità tecniche, vedo Milinkovic e compagni favoriti».