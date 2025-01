Fazzini Lazio, Sky: «Affare praticamente saltato». Troppa distanza tra le parti: cosa è successo

Fazzini Lazio, secondo Sky la trattativa è praticamente saltata: troppa distanza tra biancocelesti ed Empoli, le ultime

Rischia di tramontare in maniera definitiva la pista Fazzini Lazio: il centrocampista dell’Empoli piace ai biancocelesti, ma non si è trovata l’intesa con i toscani, che ora avrebbe chiuso la porta al trasferimento.

Cosa è successo? Come riportato da Sky Sport l’offerta della Lazio non convinceva per niente il presidente Corsi: prestito biennale con obbligo di riscatto, un offerta che avrebbe posticipato il pagamento di due anni, mentre i toscani volevano essere pagati ora o al massimo in estate.