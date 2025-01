Fazzini Lazio, la frecciata di D’Aversa: «C’è chi ha dato disponibilità anche quando non era al top»

Fazzini Lazio, la frecciata di D’Aversa, tecnico dell’Empoli, nei confronti del giocatore che ha chiesto di non giocare in Venezia Empoli viste le voci di mercato

Prima del calcio d’inizio della partita Venezia Empoli, il tecnico D’Aversa ha detto la sua su Fazzini, obiettivo del calciomercato Lazio, lanciando anche una velata frecciata nei suoi confronti. Di seguito le sue parole a DAZN.

PAROLE – «Fazzini? Non mi piace parlare degli assenti, io sono completamente proiettato alla gara che sta per iniziare. C’è qualcuno come Ismajili che ha dato disponibilità nonostante qualche problema fisico. Ma tutti i calciatori hanno sempre anteposto il noi all’io ed è quel tipo di mentalità che fa sempre la differenza»