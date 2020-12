Fares nell’elite: è tra i 3 algerini che giocano la Champions

Mohamed Fares nella storia e nell’elite dell’Algeria: il biancoceleste è da i 3 algerini che giocano la Champions

Momo Fares nella storia e nell’elite della sua Algeria. Il giocatore biancoceleste è tra i 3 algerini che sono approdati agli ottavi di Champions League, come ha evidenziato il portale sportivo maghrebinfo.dz.

A far compagnia al giocatore della Lazio ci sono Riyad Mahrez del Manchester City e Ramy Bensebaïni del Borussia Monchengladbach. A Fares, dunque, il compito di portare in alto in Europa il nome della sua Nazione.