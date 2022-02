Calciomercato, il Torino non riscatterà Fares: si cerca una soluzione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Torino non riscatterà Fares, visto anche il brutto infortunio capitato al giocatore. Ma si può trovare un’altra soluzione

Sfortunata l’avventura di Fares al Torino, visto che l’algerino, pochi giorni dopo esser arrivata in granata, ha subito un grave infortunio al ginocchio.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i piemontesi non dovrebbero esercitare il diritto di riscatto. Lazio e Torino, nei prossimi mesi, potrebbero sedersi a un tavolo per trattare una nuova formula di cessione temporanea per il calciatore.