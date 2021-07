Fares Cagliari, il ds Capozzucca: «Mai parlato con la Lazio»

Fares è stato negli ultimi giorni accostato al Cagliari. A fare chiarezza è stato il ds degli isolani Capozzucca

Fares sembra uno dei giocatori destinati a lasciare la Lazio in questa sessione di calciomercato. L’algerino sarebbe finito nel mirino del Cagliari, ma la trattativa sarebbe tutt’altro che semplice.

A fare chiarezza, ai microfoni di Radio Incontro Olympia, è stato il direttore sportivo degli isolani Capozzucca «“Non ho mai parlato con Tare di Fares, che è un giocatore che comunque apprezziamo. Non c’è però mai stata una trattativa con la Lazio. Ho letto sui giornali di un possibile scambio con Lykogiannis, ma penso sia di più una fantasia mediatica o magari una voce messa in giro dai procuratori».