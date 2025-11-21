 Falcone e la rivalità con la Lazio: «Ricordo quanto successo la scorsa stagione. Diciamo che non c'era un'atmosfera amichevole, ma...»
Connect with us

Hanno Detto

Falcone e la rivalità con la Lazio: «Ricordo quanto successo la scorsa stagione. Diciamo che non c'era un'atmosfera amichevole, ma...»

Hanno Detto Nazionali

Playoff Mondiali, Spalletti svela: «Abbiamo una Nazionale molto forte. Sono convinto che gli azzurri si qualificheranno»

Hanno Detto

Basic: «Il Lecce come una finale di Champions. La classifica è corta e le partite iniziano a diventare importanti. Sul mio momento...

Hanno Detto

Lazio Lecce, l'analisi di Rambaudi: «Contro i salentini gara difficile, serviranno queste due caratteristiche. Devi cercare di fare questo, anche con il possesso»

Calciomercato Hanno Detto

Calciomercato Lazio, Rambaudi suggerisce: «Se parte Guendouzi ecco chi servirebbe. A me piacerebbe questo giocatore della Fiorentina! Fagioli? Non è quello che serve, meglio Miretti»

Hanno Detto

Falcone e la rivalità con la Lazio: «Ricordo quanto successo la scorsa stagione. Diciamo che non c’era un’atmosfera amichevole, ma…»

Lazio news 24

Published

4 ore ago

on

By

falcone lecce
Mp Bologna 23/10/2022 - campionato di calcio serie A / Bologna-Lecce / foto Matteo Papini/Image Sport nella foto: Wladimiro Falcone

Falcone in un’intervista ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato della Lazio da cuore romanista. Ecco cosa ha detto il portiere

Wladimiro Falcone, l’infaticabile portiere del Lecce, non ha mai saltato una partita di campionato da quando è arrivato in Salento nella stagione 2022-2023.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Un record che contribuisce in modo decisivo ai risultati della squadra. Ecco la sua intervista a La Gazzetta dello Sport.

LA SFIDA ALLA LAZIO E IL CUORE ROMANISTA – «Sì e l’ultima volta, lo scorso maggio, diciamo che i tifosi biancocelesti me l’hanno fatto notare, per me non c’era proprio un’atmosfera amichevole e ci sta. Per noi era la partita della vita, vincendoci siamo salvati facendo una grandissima impresa».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.