Falcone e la rivalità con la Lazio: «Ricordo quanto successo la scorsa stagione. Diciamo che non c'era un'atmosfera amichevole, ma...»

Falcone in un’intervista ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato della Lazio da cuore romanista. Ecco cosa ha detto il portiere

Wladimiro Falcone, l’infaticabile portiere del Lecce, non ha mai saltato una partita di campionato da quando è arrivato in Salento nella stagione 2022-2023.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Un record che contribuisce in modo decisivo ai risultati della squadra. Ecco la sua intervista a La Gazzetta dello Sport.

LA SFIDA ALLA LAZIO E IL CUORE ROMANISTA – «Sì e l’ultima volta, lo scorso maggio, diciamo che i tifosi biancocelesti me l’hanno fatto notare, per me non c’era proprio un’atmosfera amichevole e ci sta. Per noi era la partita della vita, vincendoci siamo salvati facendo una grandissima impresa».