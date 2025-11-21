Fagioli Lazio, Bonanni non ha dubbi: «Momento difficile per il giocatore. Solo una cosa lo può far tornare ai suoi livelli»

Fagioli Lazio, Bonanni conferma il momento difficile del centrocampista e un trasferimento in biancoceleste potrebbe essere molto utile

La Fiorentina attraversa una fase complicata: ultima in classifica e ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale in Serie A. Per provare a invertire la rotta, la società ha deciso di affidare la guida tecnica della squadra a Vanoli, che farà il suo debutto al Franchi sabato contro la Juventus. L’obiettivo è ridare fiducia a una squadra che fatica a trovare continuità e risultati, cercando di creare nuovi equilibri nello spogliatoio.

L’arrivo dell’ex allenatore del Torino potrebbe portare cambiamenti significativi nella gestione dei giocatori, ma non tutti sembrano poter beneficiare immediatamente della novità. Tra questi c’è Niccolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina che sta vivendo un periodo particolarmente complicato. Secondo l’ex calciatore Bonanni, intervistato da TMW, il problema non è legato alla qualità del gioco, ma più a fattori mentali: «Il problema è nella sua testa e ora si trova in una situazione molto difficile. Non so come la possa aggiustare e, francamente, non conoscendo la sua personalità, posso solo dire che sta vivendo una frustrazione tale da non permettergli di fare quello che sa fare meglio. Gli auguro che fuori dal campo possa trovare un equilibrio che gli permetta di tornare ai suoi livelli».

Il centrocampista, classe 2001, non ha trovato lo spazio che sperava nella Fiorentina, e l’arrivo di Vanoli non garantisce un’immediata inversione di rotta. Nonostante questo, il suo talento e le qualità tecniche restano indiscusse, motivo per cui il suo nome continua a circolare tra i club interessati a rinforzare il centrocampo.

In particolare, nelle ultime settimane si è intensificata la voce di un possibile trasferimento legato alla Lazio. L’ex bianconero sarebbe infatti molto apprezzato da Sarri, tecnico della Lazio, che lo considererebbe un rinforzo ideale per la mediana biancoceleste. Secondo le indiscrezioni, il giocatore non si opporrebbe a un trasferimento nella capitale, vedendolo come un’opportunità per ritrovare continuità e fiducia.

La finestra invernale di mercato, che si aprirà a gennaio, potrebbe dunque rappresentare il momento giusto per concretizzare questa operazione. La Lazio potrebbe non essere solo una voce di corridoio, ma una possibilità reale per entrambe le parti: la Fiorentina alleggerirebbe la propria rosa e darebbe respiro al giocatore, mentre la Lazio acquisirebbe un talento giovane pronto a inserirsi nel progetto di Sarri.

Il futuro di Fagioli resta incerto, ma una cosa è chiara: il centrocampista cerca stabilità e fiducia, elementi che potrebbero finalmente trovare con la Fagioli Lazio, aprendo una nuova fase della sua carriera lontano dalle difficoltà vissute in questa stagione.