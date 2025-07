Rivali Lazio, Fabregas avvisa: «Europa? Noi saremo pronti a giocarcela alla pari con tutti» - Lazio News 24

Fabregas avvisa la Lazio: «Sarà una stagione dura, ma il Como è pronto». Le dichiarazioni

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della Como Cup 2025, dove la sua squadra affronterà l’Al-Ahli. Ma il pensiero del tecnico spagnolo è già rivolto all’inizio del campionato, che vedrà i lariani esordire proprio contro la Lazio, una delle più temibili rivali della Lazio nella corsa a un posto in Europa.

Fabregas, con la consueta lucidità, ha analizzato il percorso del Como e l’ambizione che guida il progetto:

«Sarà un anno duro, dobbiamo crescere tanto. Il 90% del mercato è già stato fatto. Stiamo lavorando con ragazzi che saranno centrali anche per il futuro. Il nostro mercato è cominciato a gennaio, ora manca poco: cerchiamo un attaccante, due difensori centrali e stiamo valutando la situazione dei portieri».

Il tecnico ha sottolineato la solidità del progetto, al quale ha aderito con piena convinzione:

«Ho firmato un contratto di quattro anni, questo dice molto. Non si accetta un impegno così lungo se non si crede veramente in ciò che si sta costruendo. Le parole contano poco, quello che vale è il lavoro quotidiano: arrivo qui alle 7 del mattino e vado via la sera tardi. Siamo qui per portare il Como il più in alto possibile».

Sull’obiettivo europeo, Fabregas è rimasto cauto, ma consapevole delle potenzialità della sua squadra:

«Nessuno ha parlato apertamente di Europa. È un sogno, certo, per noi e per i tifosi, ma dobbiamo pensare un passo alla volta. Solo migliorando costantemente possiamo competere con squadre più strutturate, come la Lazio».

Il match contro i biancocelesti, dunque, non sarà solo un debutto in Serie A, ma anche un banco di prova per capire a che punto sia la crescita del Como. Per le rivali della Lazio, il club lariano guidato da Fabregas si candida a sorpresa del campionato.