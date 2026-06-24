Serie A, ufficiale il calendario tra anticipi e posticipi della stagione 2026/27

Serie A, la Lega ha ufficializzato il quadro dei giorni e degli orari riguardanti anticipi e posticipi della prossima stagione

La Lega Serie A ha ufficializzato il quadro dei giorni e degli orari che caratterizzeranno il prossimo campionato di Serie A Enilive 2026/2027, una stagione che vedrà nuovamente la Lazio guidata da Rino Gattuso dare battaglia per i propri obiettivi. La struttura generale rimarrà simile a quella passata, con i match distribuiti dal venerdì al lunedì, ma non mancheranno importanti eccezioni.

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Lo schema standard per la nuova Serie A Enilive 2026/2027

Il palinsesto classico di ogni giornata seguirà uno schema fisso: l’anticipo del venerdì sera alle 20.45, tre sfide il sabato (ore 15, 18 e 20.45) e il blocco domenicale aperto dal lunch match delle 12.30. La domenica proseguirà poi con due gare alle 15, una alle 18 e il posticipo delle 20.45, per chiudere la giornata il lunedì alle 20.45. Tuttavia, nelle giornate a ridosso delle pause per le nazionali o dei turni infrasettimanali, i posticipi del lunedì o gli anticipi del venerdì verranno cancellati.

Il debutto d’estate della Serie A Enilive 2026/2027

Il sipario sul campionato si alzerà ufficialmente domenica 23 agosto 2026. Per questo turno inaugurale, così come per il secondo fine settimana di gioco, le partite si disputeranno esclusivamente negli slot serali (18.30 e 20.45) per tutelare i calciatori dalle alte temperature estive.

Il gran finale in contemporanea della Serie A Enilive 2026/2027

Le ultime due giornate, la 37ª e la 38ª, sono fissate rispettivamente per il 23 e il 30 maggio 2027. Per garantire la massima regolarità, le sfide tra squadre con lo stesso interesse di classifica si giocheranno in contemporanea domenicale alle ore 15.