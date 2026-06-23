Mattei: «Mercato della Lazio al contrario! Si fa la questua per soldi»»

Stefano Mattei ha analizzato l’attuale momento della Lazio in prossimità della sessione estiva di calciomercato. Le dichiarazioni

Il calciomercato estivo della Lazio continua a far discutere e a sollevare pesanti interrogativi tra addetti ai lavori e tifosi. Le strategie societarie, improntate più al risanamento dei conti che al rinforzo della rosa, sono finite al centro di una dura analisi che fotografa il momento di estrema delicatezza vissuto dal club capitolino.

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Le dure parole di Mattei

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il noto giornalista Stefano Mattei ha espresso fortissimi dubbi sulla gestione delle trattative da parte della dirigenza biancoceleste. L’analisi del cronista mette in luce una strategia capovolta rispetto alle normali dinamiche calcistiche: «Io credo che le squadre durante il mercato operino tutte tenendo i migliori e provando a cedere chi ha meno spazio, alla Lazio avviene il contrario e non penso che così si possa migliorare la situazione. La Lazio sta facendo in giro per Italia la questua per sistemare la situazione economica. Sta facendo il mercato al contrario perché ha bisogno di soldi».

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L’allarme sulle cessioni di Mandas, Provedel e Romagnoli

Il focus si è poi spostato sui singoli elementi della rosa, con particolare attenzione ai sacrifici sull’altare del bilancio. Secondo il giornalista, le partenze imminenti di Alessio Romagnoli e Ivan Provedel svenduti a cifre irrisorie, unite ai rumors su Christos Mandas, confermano una totale svalutazione del progetto sportivo: «Io starei soprattutto attento a Mandas, qui si vende senza pensare all’aspetto tecnico quindi credo che non si pensi troppo alla partenza di Provedel. Ad ora stai cedendo per 3 milioni, vedi Romagnoli e Provedel». Anche la situazione di Mario Gila appare complessa: «Gila è un prospetto da 30 milioni, ma è ad un anno dalla scadenza e c’è il 50% da dare al Real».

Da Zaniolo ai sogni impossibili

In chiusura, il cronista ha liquidato con ironia le indiscrezioni che accostano profili onerosi al club biancoceleste. Per la Lazio, ridimensionare il monte ingaggi resta l’unica vera priorità attuale: «Zaniolo? Vista la situazione, la volontà di abbassare il monte ingaggi e tutto, mi sembra fantacalcio. Qui ci sono soldi per andare a Fregene, ma si pensa alle Maldive. Al momento l’unico giocatore che potrebbe garantire 30 milioni è Taylor, gli altri hanno tutte problematiche».