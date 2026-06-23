Calciomercato
Mattei: «Mercato della Lazio al contrario! Si fa la questua per soldi»»
Stefano Mattei ha analizzato l’attuale momento della Lazio in prossimità della sessione estiva di calciomercato. Le dichiarazioni
Il calciomercato estivo della Lazio continua a far discutere e a sollevare pesanti interrogativi tra addetti ai lavori e tifosi. Le strategie societarie, improntate più al risanamento dei conti che al rinforzo della rosa, sono finite al centro di una dura analisi che fotografa il momento di estrema delicatezza vissuto dal club capitolino.
Ultimissime Lazio LIVE: dalla suggestione Zaniolo alle novità su Lucca e Ratkov! Passi in avanti per Coppola
Le dure parole di Mattei
Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il noto giornalista Stefano Mattei ha espresso fortissimi dubbi sulla gestione delle trattative da parte della dirigenza biancoceleste. L’analisi del cronista mette in luce una strategia capovolta rispetto alle normali dinamiche calcistiche: «Io credo che le squadre durante il mercato operino tutte tenendo i migliori e provando a cedere chi ha meno spazio, alla Lazio avviene il contrario e non penso che così si possa migliorare la situazione. La Lazio sta facendo in giro per Italia la questua per sistemare la situazione economica. Sta facendo il mercato al contrario perché ha bisogno di soldi».
L’allarme sulle cessioni di Mandas, Provedel e Romagnoli
Il focus si è poi spostato sui singoli elementi della rosa, con particolare attenzione ai sacrifici sull’altare del bilancio. Secondo il giornalista, le partenze imminenti di Alessio Romagnoli e Ivan Provedel svenduti a cifre irrisorie, unite ai rumors su Christos Mandas, confermano una totale svalutazione del progetto sportivo: «Io starei soprattutto attento a Mandas, qui si vende senza pensare all’aspetto tecnico quindi credo che non si pensi troppo alla partenza di Provedel. Ad ora stai cedendo per 3 milioni, vedi Romagnoli e Provedel». Anche la situazione di Mario Gila appare complessa: «Gila è un prospetto da 30 milioni, ma è ad un anno dalla scadenza e c’è il 50% da dare al Real».
Da Zaniolo ai sogni impossibili
In chiusura, il cronista ha liquidato con ironia le indiscrezioni che accostano profili onerosi al club biancoceleste. Per la Lazio, ridimensionare il monte ingaggi resta l’unica vera priorità attuale: «Zaniolo? Vista la situazione, la volontà di abbassare il monte ingaggi e tutto, mi sembra fantacalcio. Qui ci sono soldi per andare a Fregene, ma si pensa alle Maldive. Al momento l’unico giocatore che potrebbe garantire 30 milioni è Taylor, gli altri hanno tutte problematiche».
News
Gila non tornerà al Real Madrid, c’è il veto di Mourinho! Sarà quindi Napoli? Le ultime
Con il Napoli in forte pressing, Mario Gila ha una certezza: non tornerà al Real Madrid! Mourinho ha infatti posto...
Ora è anche ufficiale! Gattuso è il nuovo tecnico della Lazio: il comunicato
E’ stata resa nota la tanto attesa ufficialità! Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Prima Squadra della Lazio: il...
Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE: e Francia e Norvegia a punteggio pieno! Tutti gli aggiornamenti
Risultati e classifica Mondiali 2026: vi riportiamo tutti gli aggiornamenti in diretta su fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e...