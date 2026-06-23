Lorenzo Lucca apre alla Lazio! Adesso tocca ai club trattare: le novità

Lorenzo Lucca ha mostrato apertura totale alla Lazio! Adesso la palla tocca ai due club, in trattativa per l’affare Gila

Il calciomercato della Lazio si arricchisce di un capitolo totalmente inedito e affascinante. Sull’asse bollente tra Roma e Napoli si sta consumando un intreccio di mercato clamoroso, capace di ridisegnare i reparti offensivi e arretrati di entrambe le formazioni in vista della prossima stagione calcistica.

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La spinta di Lucca verso il trasferimento alla Lazio

Come rivelato da Alfredopedulla.com, la grandissima novità delle ultime ore riguarda il fronte d’attacco biancoceleste. Lorenzo Lucca ha infatti dato la sua totale apertura al trasferimento alla Lazio. L’attaccante italiano, reduce da stagioni importanti che lo hanno consacrato nel panorama nazionale, ha espresso il pieno gradimento per il progetto capitolino, considerandolo il perfetto step di crescita per la propria carriera.

Il ruolo di Lucca nel maxi scambio per sbloccare Gila

L’innesto del centravanti si inserisce all’interno di una macro-operazione nata lo scorso 15 giugno. Il Napoli, fortemente interessato al difensore biancoceleste Mario Gila, sta studiando le giuste contropartite tecniche da inserire nell’affare per convincere la dirigenza laziale. Sebbene resti viva la candidatura del difensore Rafa Marin, l’ipotesi di inserire il cartellino dell’attaccante come parziale contropartita tecnica sta trovando conferme sempre più solide tra le parti.

L’identikit perfetto di Lucca per il gioco di Gattuso

La trattativa ha ricevuto il definitivo semaforo verde anche dall’area tecnica. Il profilo del gigante azzurro è infatti un elemento estremamente gradito al nuovo allenatore biancoceleste Gennaro Gattuso, a caccia di una prima punta fisica ma mobile. Qualora l’affare per Lucca andasse in porto (superando anche i recenti sondaggi del Genoa), la Lazio si concentrerà sulla cessione di Petar Ratkov per fargli spazio in rosa.