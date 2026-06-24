Lotito Reggina, frenata improvvisa! Spuntano criticità, ma il traguardo resta il weekend

Lotito Reggina, stop a sorpresa! Figurano criticità, ma la svolta societaria è attesa entro il weekend: le ultime

Il riassetto istituzionale del club calabrese vive ore di febbrile attesa, trasformandosi in un vero e proprio giallo finanziario che tiene con il fiato sospeso l’intera piazza. Quando la firma sul passaggio delle quote sembrava ormai una formalità da espletare nel giro di pochi minuti, un’improvvisa frenata ha rimescolato le carte sul tavolo delle trattative. Non si tratta di un disimpegno da parte dei protagonisti, bensì di una complessa ricalibrazione della struttura economica dell’affare, resa necessaria per mettere in sicurezza i conti del club prima del definitivo passaggio di consegne.

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Le criticità emerse nell’affare Lotito Reggina secondo gli esperti

A fare totale chiarezza sulle ultime concitate dinamiche è stato il noto giornalista Alfredo Pedullà, che attraverso i propri canali ufficiali ha svelato l’emergere di inaspettati nodi burocratici. Lo stop temporaneo nell’affare Lotito Reggina non compromette l’esito della trattativa, ma certifica la presenza di alcuni dettagli legali che richiedono una profonda revisione. Gli uffici delle due parti sono costantemente in contatto per limare le distanze e superare i rilievi emersi, confermando come la volontà di giungere a un accordo definitivo resti assolutamente solida.

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Le cifre complessive dell’operazione finanziaria dell’affare Lotito Reggina

L’impianto economico su cui poggia l’intera transazione rimane comunque confermato nelle sue linee generali. L’investimento complessivo per rilevare il sodalizio calabrese si attesta sulla valutazione di 1,6 milioni di euro, una cifra che include interamente la massa debitoria accumulata dalle precedenti gestioni sul campo e fuori.

La nuova scadenza per il closing dell’affare Lotito Reggina

Nonostante il rallentamento registrato, i vertici aziendali mantengono un fortissimo ottimismo sul buon esito della vicenda. I lavori in corso per sistemare ogni pendenza tecnica dovrebbero concludersi entro il weekend, giornata in cui potrebbe finalmente arrivare la tanto attesa definizione del contratto. Per Lotito si tratterebbe di una nuova sfida nel calcio professionistico!