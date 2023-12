Caressa fa retromarcia: «Guendouzi? Mi devo ricredere, su di lui pensavo questo»

Fabio Caressa, noto giornalista, ha fatto marcia indietro nel giudizio su Guendouzi, leader del centrocampo della Lazio

Attraverso il proprio canale Youtube, Fabio Caressa ha parlato così del centrocampista della Lazio Guendouzi:

«Una delle sorprese del campionato. Quando lo vedevo in Inghilterra avevo l’impressione che si notasse più per la capigliatura che per il gioco. Invece no. Arrivato in Italia ha fatto vedere era un giocatore molto interessante in interdizione. Adesso ha acquisito una capacità superiore negli inserimenti. Mi piace molto il suo atteggiamento in campo, positivissimo. Sbagliavo il giudizio su di lui, può anche essere che si sia adeguato a questo tipo di gioco».