Fabiani RISPONDE ai tifosi della Lazio: «Contestazione? Mi dispiace. A Lotito NON SERVE la mia difesa»

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, parla così ai tifosi dopo la contestazione avvenuta in occasione del match con il Venezia

Ai microfoni di Radio Laziale così il DS Angelo Fabiani ha risposto alla contestazione dei tifosi della Lazio.

LE PAROLE – «La contestazione? Il mio stato d’animo è di dispiacere, non faccio l’analista e non posso giudicare le persone. Viviamo in democrazia ognuno manifesta assenso o dissenso a suo piacimento. Io mi devo occupare di migliorare la squadra e portare i risultati. Se mando un messaggio ai tifosi? Non sono all’altezza di farlo, a titolo personale sono dispiaciuto, non voglio aggiungere altro. Lotito non ha bisogno della mia difesa».

