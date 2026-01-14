Fabbian Lazio, torna il suo nome in cima nel taccuino! Pista mai tramontata: le novità

Fabbian Lazio, pista che torna a farsi viva nell’effettivo! La dirigenza biancoceleste è al lavoro: il punto della situazione

Il calciomercato Lazio entra in una fase decisiva, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Le ultime evoluzioni hanno infatti cambiato le priorità della dirigenza biancoceleste, costretta a ricalibrare le proprie strategie dopo una serie di piste complicatesi rapidamente. In questo contesto torna prepotentemente d’attualità il nome di Giovanni Fabbian, centrocampista italiano classe 2003, già seguito in passato e mai realmente uscito dai radar del club.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le trattative per Toth possono ormai considerarsi definitivamente sfumate, mentre anche la pista che portava a Timber è molto vicina alla chiusura negativa. Da qui la decisione della Lazio di tornare su un profilo conosciuto e ritenuto affidabile, rimasto in standby solo per attendere gli sviluppi sugli altri obiettivi.

Giovanni Fabbian, oggi punto fermo del Bologna, rappresenta un profilo che piace da tempo alla Lazio per caratteristiche tecniche e margini di crescita. Dinamico, fisico, con buoni tempi di inserimento e una discreta confidenza con il gol, il centrocampista risponde all’identikit ricercato dal club capitolino.

La pista non era mai stata realmente abbandonata, ma soltanto accantonata momentaneamente. Ora, con Toth e Timber praticamente fuori dai giochi, Fabbian è tornato ad essere una priorità concreta!

Calciomercato Lazio, il nodo prezzo e la posizione del Bologna

L’ostacolo principale dell’operazione resta la valutazione economica. Il Bologna, forte delle prestazioni del giocatore e della sua importanza all’interno della rosa, ha fissato il prezzo a 15 milioni di euro, cifra che in casa Lazio viene considerata al momento troppo elevata.

Proprio per questo motivo è previsto a breve un nuovo contatto tra i due club, forse già nelle prossime ore. L’obiettivo della dirigenza biancoceleste è capire se esistano margini per abbassare la richiesta, magari inserendo bonus o studiando una formula alternativa che renda l’operazione sostenibile.

Trattativa riaperta e possibili sviluppi rapidi

La sensazione è che, qualora il Bologna dovesse ammorbidire la propria posizione, l’affare potrebbe decollare rapidamente. La Lazio ha bisogno di chiudere per un centrocampista in tempi brevi e Fabbian conosce già il campionato, riducendo i rischi di adattamento.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, occhi puntati su un giovane centrocampista! Ecco di chi si tratta