Fabbian Lazio, si attende la fumata bianca! Le novità - Lazio News 24

Fabbian Lazio, il club biancoceleste accelera per assicurarsi il giovane centrocampista del Bologna. Oggi ci sarà la fumata bianca? Le novità

Il calciomercato della Lazio non si ferma e, dopo aver definito alcune operazioni cruciali in uscita, la dirigenza biancoceleste ha ora un obiettivo chiarissimo: regalare a Maurizio Sarri una nuova mezzala di inserimento, giovane e con il vizio del gol. Il profilo individuato, che sta scalando rapidamente le gerarchie nelle preferenze del club capitolino, è quello di Giovanni Fabbian, talento classe 2003 attualmente in forza al Bologna.

La strategia della Lazio per arrivare a Giovanni Fabbian

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club del presidente Claudio Lotito ha deciso di rompere gli indugi per il gioiello dei felsinei. La Lazio è convinta di poter chiudere l’operazione in tempi brevi, forte anche dell’apertura totale incassata dal giocatore. Il giocatore, infatti, avrebbe già manifestato il proprio gradimento per il trasferimento nella Capitale, attratto dalla possibilità di giocare le coppe europee e di occupare un ruolo centrale nel nuovo progetto tattico biancoceleste.

I dettagli economici dell’offerta per Giovanni Fabbian

La trattativa tra i due club è entrata nel vivo, sebbene resti ancora un piccolo gap da colmare. Come evidenziato dalla “Rosea”, la Lazio ha avanzato una proposta ufficiale di 12 milioni di euro come base fissa, a cui aggiungere 1 milione di bonus. Dal canto suo, il Bologna valuta il cartellino del centrocampista non meno di 15 milioni di euro. Nonostante la distanza di circa 2-3 milioni, la sensazione generale tra gli addetti ai lavori è di estremo ottimismo: la forbice potrebbe essere ridotta sensibilmente attraverso l’inserimento di ulteriori bonus legati a obiettivi personali e di squadra.

Il Bologna apprezza la formula per Giovanni Fabbian

Un elemento determinante che sta giocando a favore dei capitolini è la modalità dell’acquisto. I dirigenti emiliani hanno apprezzato molto la volontà dei biancocelesti di voler effettuare un acquisto a titolo definitivo, senza ricorrere a formule temporanee o prestiti con diritto di riscatto. Se i tasselli dovessero incastrarsi come previsto, la firma sul contratto potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, regalando alla piazza il colpo a effetto tanto atteso.

LEGGI ANCHE: Guendouzi Fenerbahce, accordo concluso con la Lazio! I dettagli