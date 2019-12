Extra Lazio, Marchetti si rilancia: Pescara possibile destinazione

Extra Lazio, Federico Marchetti vuole tornare ad essere protagonista. A gennaio possibile nuovo inizio in Serie B

Ha raggiunto il punto più alto della sua carriera quando difendeva la porta della Lazio. Poi un periodo buio seguito da un altro momento negativo che sta vivendo a Genova. Federico Marchetti non scende in campo da più di un anno ma non si arrende.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport infatti l’estremo difensore non ha intenzione di mollare anzi. Il portiere di Bassano del Grappa partirà dalla Serie B, dal Pescara per tornare a giocare e dimostrare che può ancora dare il suo contributo.