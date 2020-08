L’ex Lazio Luciano Zauri siederà sulla panchina della Bologna come allenatore della Primavera: si è legato al club fino al 2022

Una nuova avventura per Luciano Zauri. L’ex giocatore della Lazio, dopo l’esperienza di vice allenatore di Massimo Oddo all’Udinese e quella di tecnico del Pescare, tornerà in panchina per condurre la Primavera del Bologna.

Zauri – come riportato da Gianlucadimarzio.com – si è legato al club rossoblu con un contratto di due anni.