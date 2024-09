Eurorivali Lazio, in campo Twente e Ludogorets: ecco come è ANDATA

Eurorivali Lazio, alla luce delle sfide di due avversarie del maxi gruppo dei biancocelesti ecco come sono andate

Non solo la Lazio, ad andare in campo in questo weekend sono state anche due delle avversarie in Europa League della formazione di Baroni ossia il Twente e il Ludogorets. Per quanto riguarda la squadra di Oosting, gli olandesi perdono nella sfida insidiosa contro l’Utrecht e non basta il gol nei primi minuti di gioco da parte dell’ex Atalanta Lammers. Per quanto riguarda il Ludogorets invece non vanno oltre lo 0-0 contro il Cherno More