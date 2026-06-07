Europeo in tasca per l’Italia U17, Belgio affondato in finale ai rigori: un trionfo tutto Azzurro

Gli Azzurrini dell’Italia U17 piegano il Belgio e scrivono la storia: arriva il secondo Europeo di categoria ! Tutti i dettagli sulla sfida di oggi

Si chiude così una nuova pagina di storia per il calcio italiano. La nazionale dell’Italia U17 di Daniele Franceschini si è aggiudicata l’Europeo battendo il Belgio ai calci di rigore dopo l’1-1 nei tempi regolamentari. Il penalty decisivo di Perillo ha regalato agli Azzurrini una vittoria storica, dimostrando maturità, precisione nei rigori e gestione ottimale della pressione.

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Una conferma per il calcio italiano

La finale ha messo in luce l’equilibrio tattico degli azzurri e la capacità di reagire in momenti cruciali, segnando un traguardo importante per il calcio giovanile italiano.

Questa vittoria consolida l’Italia U17 come protagonista nel panorama europeo e offre ai giovani giocatori un’esperienza di livello internazionale, fondamentale per la crescita individuale e collettiva. Il trionfo aiuta a rafforzare la filosofia delle nazionali giovanili italiane, puntando sulla valorizzazione dei talenti e sulla costruzione di gruppi coesi e competitivi per le future generazioni.

Le formazioni in campo della finale dell’Europeo

BELGIO (4-2-3-1): Seghers; Moorthamer, Mbavu, Bloondeel, El Morabet; Van Gelder, Dierckx; Onia Seke (83′ Achabar), Driessen (72′ Ojea), Nga Kana (90’+2 Verstrepen); Benktib. CT Vermant

ITALIA (4-3-1-2): Lupo; Bonifazi, Diallo, Varali, Dattilo (87′ Dattilo); Gasparello (58′ Ballarin), Okon, Biondini (87′ Fugazzola); Corigliano (67′ Landi); Perillo, Croci (58′ Casagrande). CT Franceschini