Europa League, dove vedere il sorteggio degli ottavi di finale in tv e streaming

Europa League, alla vigilia del sorteggio della competizione ecco dove poter seguire l’evento che decreterà l’avversaria della Lazio

Archiviata la due giorni di Champions che è stata un vero disastro per le italiane, questa sera si delineano invece le squadre che accedono agli ottavi di Europa League, in cui è già presente la Lazio senza bisogno del pass tramite i playoff. La formazione biancoceleste domani conoscerà la sua avversaria che potrebbe essere la Roma, e i tifosi lo potranno scoprire alle ore 13 su Sky Sport 24, previo abbonamento, e in streaming su Sky Go e NOW