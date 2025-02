Europa League, rischio derby per la Lazio: oggi i sorteggi. Tutte le combinazioni

Condividi via email

Europa League, oggi a Nyon andranno in scena i sorteggi per gli ottavi di finale della competizione. Rischio derby tra Lazio e Roma

Oggi a Nyon alle ore 13:00 andranno in scena i sorteggi di Europa League in vista degli ottavi di finale della competizione. La Lazio, vincitrice del girone unico, attende di sapere in quale parte del tabellone finirà.

Le possibilità sono soltanto due: Viktoria Plzen, squadra ceca che ha eliminato gli ungheresi del Ferencvaros, oppure il derby contro la Roma, vincitrice nel doppio confronto nei playoff contro il Porto.