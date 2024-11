Europa League: scelta la gara che sarà tramessa in diretta in chiaro

Europa League che tornerà questo giovedì, è stata definita la partita che sarà tramessa in diretta in chiaro su TV8

Questa sera e domani andrà in scena la Champions League, giovedì sarà invece la giornata del ritorno di Europa e Conference League. Nelle quali saranno impegnate rispettivamente Lazio e Roma nella prima e la Fiorentina nella seconda.

Le gare delle italiane in Europa League saranno visibili solamente su Sky Sport e Now, mentre in chiaro su TV8 andrà in onda Real Sociedad-Ajax. Sia gli spagnoli che gli olandesi figurano tra i prossimi avversari dei biancocelesti.