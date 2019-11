Europa League, anche la Roma beffata al 95’ a Mönchengladbach

Europa League, dopo la Lazio all’Olimpico anche la Roma cade nel finale contro i tedeschi

Lazio beffata al 95’ contro il Celtic, Roma beffata al 95’ dal Borussia Mönchengladbach. Ancora un risultato uguale per biancocelesti e giallorossi che così come in campionato sono unite dalla stessa sorte anche in Europa League.

Entrambe le sconfitte si fissano sul 2-1 con la sola differenza che la Lazio era passata in vantaggio nel suo match mentre la Roma aveva subito il vantaggio dei tedeschi con l’autorete di Fazio.