Europa League, seconda vittoria consecutiva per Ranieri dopo il Lecce: è 3-0 per la Roma contro il Braga

Europa League, alle 18.45 sono andati in campo i giallorossi per centrare la seconda vittoria consecutiva dopo il successo con il Lecce

In attesa della Lazio che tra poco se la vedrà contro l’Ajax di Farioli, alle 18.45 a scendere in campo è stata la Roma di Ranieri, la quale ha centrato nettamente i tre punti grazie al successo per 3-0 con il Braga che le consente di blindare la zona playoff della prima fase della competizione.

A decidere la partita sono state le reti di Pellegrini, Abdulhamid e Hermoso al 91′.