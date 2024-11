Europa League, il Porto vince in Coppa di Lega, Vitor Bruno: «Tante partite? Se non amassi questa pressione...»

Europa League: il Porto, prossimo avversario della Lazio in coppa ha vinto nel turno di Coppa di Lega portoghese. Le parole del tecnico

Il Porto, prossimo avversario della Lazio in Europa League, ha vinto ieri in Coppa di Lega contro la Moreirense 2-0, con le reti di Eustaquio e l’autogol di Buta. A fine partita il tecnico Vitor Bruno ha parlato dei prossimi impegni, compreso quello con i biancocelesti.

PAROLE – «Se non mi piacesse questa pressione, non sarei qui. Ci si sviluppa solo contro squadre di alto livello. So che anche ai giocatori piace confrontarsi con avversari di alto livello. Prima della Lazio e del Benfica, ci sarà l’Estoril».