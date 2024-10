Europa League, i risultati degli anticipi del mercoledì

Europa League, i risultati dei due anticipi del mercoledì della terza giornata del girone unico: vincono Galatasaray e Bodo/Glimt

L’Europa League scende in campo oggi con le prime due partite, che hanno visto la vittoria dela Galatasaray e del Bodo/Glimt. I turchi superano gli svedesi dell’Elfsborg al termine di un rocambolesco 4-3: apre le marcature Icardi, poi l’autogol di Petterson e Yilmaz, tutto nel primo tempo. Dopo il primo 3-0 gli svedesi accorciano con Hult e Baidoo. Nel finale Akgun fa il poker per i giallorossi di Istanbul e nel finale arriva il gol finale di Larsson. Nell’altra partita i norvegesi hanno battuto il Braga in trasferta. Succede tutto nella ripresa: apre Evjen, pareggiano i portoghesi con Niakaté e poi allo scadere il gol di Nielsen.