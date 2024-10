Europa League: vittoria in controrimonta per i futuri avversari della Lazio: c’è anche un gol da premio Puskas – VIDEO

L’Ajax, futuro avversario della Lazio in Europa League, ha vinto nell’ultima giornata di Eredivisie contro l’Heracles in una partita fatta tutta di montagne russe nel risultato e un gol possibile candidato al premio Puskas di Mario Engels dell’Heracles, che sorprende il portiere dei lanceri, Pasveer, con una conclusione dalla proprio metacampo.

Heracles' Mario Engels might just have won the Puskas Award 🤯 pic.twitter.com/bUwDY2NI7W