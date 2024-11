Europa League, Donati: «Vincere? Tutto dipenderà da alcuni fattori decisivi»

Europa League, le parole di Massimo Donati sull’obiettivo europeo dei biancocelesti: ecco cosa ha detto sulla squadra di Baroni

Massimo Donati, ex centrocampista ed attuale allenatore del Athens Kallithea, nell’intervista concessaci in esclusiva, ha parlato anche dell’obiettivo Europa League. Di seguito le sue parole.

In una recente intervista Baroni ha dichiarato che vincere l’Europa League sarebbe un sogno. Secondo lei rimarrà tale oppure il trionfo in questa competizione è possibile?

«Tutto dipenderà da come andrà avanti la stagione, perché sono sempre caratterizzate da alti e bassi. Si possono commettere passi falsi, ma in quei casi bisogna vedere come si reagisce e come ci si comporta. Adesso sta andando tutto bene, ma il modo in cui la Lazio reagirà ai passi falsi determinerà il proseguo. Se si riescono a mettere da parte sia vittorie che sconfitte, cercando di trovare una certa continuità, alla fine possono arrivare risultati importanti. L’Europa League è una competizione diversa rispetto al campionato, perché più avanti ci saranno le partite da dentro e fuori e lì non si potrà più sbagliare».

